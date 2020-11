Ook exit voor A380 bij Hi Fly

Ook bij Hi Fly zit het leven van de A380 in de vloot er op. Door de coronacrisis zal de Portugese maatschappij het toestel nog voor het einde van het jaar uitfaseren.

Na 3 jaar van operaties is de toekomst van de A380 bij het Portugese Hi Fly bezegeld. Het toestel gaat op het einde van de leasingovereenkomst, eind 2020, definitief uit de vloot. Door de coronacrisis is de vraag naar grote vliegtuigen ineengestort.

Het toestel, met registratie 9H-MIP heeft de voorbije maanden amper vluchten uitgevoerd en staat het grootste deel van de tijd op de Portugese luchthaven Beja aan de grond.

Foto door: Hi Fly

De A380 zal in de vloot van Hi Fly vervangen worden door toestellen van het type A330. Die zijn kleiner en dus geschikter voor de nieuwe marktomstandigheden.