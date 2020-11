Brussels Airlines vergroot verlies naar 233 miljoen euro

In de eerste 9 maanden van 2020 heeft Brussels Airlines een aangepaste EBIT (earnings before interest & taxes) gerealiseerd van 233 miljoen euro. Dat is het kleinste verlies van de group airlines maar het is natuurlijk ook de kleinste maatschappij. Er waren dit jaar al 73 procent minder reizigers.

Met een aangepaste EBIT van -233 miljoen euro lopen de verliezen voor de luchtvaartmaatschapij in 2020 verder op. Indien rekening wordt gehouden met de afschrijvingen van de 2 A330’s en 8 A319’s die versneld uit de vloot worden en zijn gehaald, stijgt het verlies naar 256 miljoen euro.

Met 73 procent minder reizigers in de eerste 9 maanden van dit jaar, is de omzet gedaald met 70 procent naar 339 miljoen euro. Het aantal vluchten dit jaar is gedaald met precies 70 procent.

Het steunpakket voor Brussels Airlines omvat 170 miljoen euro van moedermaatschappij Lufthansa en 290 miljoen euro van de Belgische overheid. Van dat overheidsgeld was in oktober nog niets gebruikt.

De maatschappij heeft het momenteel op het Europese netwerk moeilijk, en voert tijdens de week voornamelijk vluchten uit naar Europese hoofdsteden met de bedoeling om de Afrikaanse vluchten van passagiers te voorzien. Die capaciteit wordt dit jaar nog verder uitgebreid.

Indien we kijken naar de aangepast EBIT voor de andere maatschappijen binnen de groep komt Austrian Airlines uit op een verlies van 341 miljoen euro, Lufthansa op 2,6 miljard euro, SWISS op 445 miljoen euro en Eurowings op 466 miljoen euro.