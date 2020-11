Luchtvaart knalt hoger

Gisteren was er dan eindelijk het langverwachte nieuws: uitzicht op een coronavaccin! Pfizer en BioNTech hebben samen een grote doorbraak geboekt op de jacht naar een vaccin. De wereld kan nu stilaan uitkijken naar een sociaal en economisch leven zonder de huidige strenge maatregelen die ons leven drastisch gewijzigd heeft.

Nu we kunnen uitkijken naar een leven waarbij we vrij ons huis mogen verlaten achten heel wat beleggers het mogelijk om binnenkort weer te kunnen reizen. De aandelen die het hardst werden getroffen door de huidige pandemie, reisaandelen, kunnen nu weer adem nemen. Dit na de talloze ingediende aanvragen om staatssteun door luchtvaartmaatschappijen om zo de impact deels te kunnen opvangen.

De cruise-organisatoren Carnival en Royal Caribbean Cruise konden op heel wat steun rekenen van beleggers. Beide aandelen stegen gemiddeld 30 procent hoger na het bekend maken van het goede nieuws. Ook hoteluitbaters kunnen stilaan plannen beginnen maken. Maar ook de luchtvaart kan dit nieuws wel smaken, de grootste Amerikaanse vliegtuigmaatschappijen, American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines, veerden sterk op.

De huidige crisis heeft vooral de reissector in een wurggreep genomen. We mogen niet vergeten dat er nog steeds veel besmettingen plaatsvinden waardoor er nog bij heel wat reizigers ongerustheid bestaat. Anderzijds dienen we ook nog rekening te houden met de beperkende maatregelen opgelegd door de verschillende landen. Hoewel we nog ver van de cijfers van voor de coronacrisis zitten, kunnen we stilaan weer uitkijken naar een wereld met toerisme.