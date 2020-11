Southwest Airlines plant nieuwe aankoop Boeing 737 MAX toestellen

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines is in gesprek met Boeing over de aankoop van 30 bijkomende Boeing 737MAX toestellen.

De lowcostmaatschappij is naar verluidt voornamelijk geïnteresseerd in “white tail” -vliegtuigen. Dit zijn vliegtuigen die zijn gebouwd maar niet werden afgeleverd vanwege het annuleren van de bestelling. Vele luchtvaartmaatschappijen hebben door de coronapandemie moeten afzien van hun bestellingen. Air Canada heeft deze week nog laten weten dat ze een order van 10 Boeing 737 MAX’en hebben geannuleerd.

De Boeing 737 MAX wordt sinds maart 2019 aan de grond gehouden na 2 dodelijke crashes. Het lijkt erop dat u het toestel binnenkort weer kan zien rondvliegen. Een definitieve goedkeuring van de 737 MAX zou er op 18 november aankomen.