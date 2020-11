Air France-KLM in gesprek over extra 6 miljard euro

Air France-KLM is in gesprek over een extra 6 miljard euro van de Franse en Nederlandse overheid en andere investeerders. Het bedrijf kan al rekenen op 10,4 miljard euro overheidssteun, maar dat is niet meer voldoende om te overleven.

Volgens de Franse krant Le Monde wil Air France-KLM van investeerders en overheid nog eens 6 miljard euro aan financiële middelen verkrijgen. Momenteel kan het bedrijf al rekenen op 7 miljard euro van Frankrijk en 3,4 miljard euro van Nederland, maar dat bedrag zou niet meer volstaan om het bedrijf te redden.

Concreet wil het bedrijf 4 miljard euro extra geld verkrijgen bij beide overheden en wil ze in het najaar van 2021 2 miljard euro ophalen bij andere investeerders.

De Franse minister van Financiën zei alleszins enkele dagen geleden bereid te zijn om met meer geld over de brug te komen. Zowel de Franse als de Nederlandse overheid hebben elk een belang van 14 procent in het luchtvaartbedrijf.