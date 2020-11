B737 MAX mag in de VS terug de lucht in

De Amerikaanse FAA heeft groen licht gegeven voor de herindiensttreding van de Boeing 737 MAX. Toch zal het nog minstens enkele weken duren vooraleer er terug met passagiers kan gevlogen worden. Maatschappijen moeten verschillende aanpassingen doen aan het toestel en een trainingsprogramma zal voor elke maatschappij moeten worden goedgekeurd.

Na 20 maanden mag de B737 MAX in de Verenigde Staten terug met passagiers vliegen. De FAA heeft vandaag daarvoor de goedkeuring gegeven. Toch zal het nog enkele weken duren vooraleer Amerikaanse maatschappijen terug met passagiers zullen mogen vliegen.

De FAA heeft een reeks van aanpassingen opgesteld die moeten worden uitgevoerd vooraleer het toestel terug in commerciële dienst mag treden. Ook zullen piloten moeten getraind worden voor het toestel en de FAA moet ook die trainingsprogramma’s, die door de maatschappijen worden opgesteld, afzonderlijk goedkeuren.

Nu de FAA groen licht heeft gegeven voor commerciële vluchten met de B737 MAX in de Verenigde Staten, is het kijken naar andere luchtvaartautoriteiten zoals EASA die moet beslissen wanneer de MAX ook in Europa terug de lucht in kan.