CEO Dieter Vranckx verlaat Brussels Airlines

Huidig CEO van Brussels Airlines Dieter Vranckx verlaat Brussels Airlines. De Duitser Peter Gerber neemt vanaf 1 maart 2021 het roer over van Vranckx die CEO wordt van SWISS.

Dieter Vranckx, momenteel CEO van Brussels Airlines, wordt vanaf 1 januari 2021 CEO bij zustermaatschappij SWISS. Vranckx, die in 2018 bij Brussels Airlines kwam als Chief Financial Officer, werd begin dit jaar pas CEO bij de Belgische maatschappij toen de Duitse Christina Foerster van functie veranderde. Nu trekt de Belg opnieuw naar Zwitserland waar hij aan het roer komt te staan van SWISS.

De nieuwe CEO van Brussels Airlines wordt de Duitser Peter Gerber die vanaf 1 maart 2021 zijn nieuwe functie zal komen vervullen. Gerber is momenteel voorzitter van de Executive Board van Lufthansa Cargo.

Peter Gerber is geboren in 1964 in het Duitse Gieβen (Hessen) en studeerde Rechten en Bedrijfsmanagement in Gieβen en Hagen. Hij voltooide ook een Senior Executive Programma aan de Columbia University in New York.

In 1992 trad Gerber in dienst bij Lufthansa. In de loop van zijn carrière heeft hij verschillende managementfuncties vervuld. In juni 2009 werd hij benoemd tot lid van de Executive Board van Lufthansa Cargo AG, verantwoordelijk voor Finance en Human Resources. In juni 2012 is Gerber overgestapt naar de Executive Board van Lufthansa Passage Airlines, waar hij leiding gaf aan de divisies Human Resources, IT & Services.

Peter Gerber is sinds mei 2014 voorzitter van de Executive Board van Lufthansa Cargo AG. Naast deze functie heeft Gerber een mandaat bij verschillende maatschappijen en associaties, zoals een zetel in de Supervisory Board van Fraport AG en de functie als voorzitter van de IATA Cargo Advisory Council.