High speed rejected takeoff van DHL A300 in Brussel, landingsbaan gesloten

Een A300 van DHL heeft op Brussels Airport het opstijgen moeten afbreken aan hoge snelheid. Daardoor is er schade aan de wielen en moest baan 25R/07L gesloten worden.

Vlucht BCS841 van Brussel naar Vitoria in Spanje werd vanavond uitgevoerd door een A300 van DHL. Bij het opstijgen ontstond er echter een probleem en de bemanning moest aan hoge snelheid het opstijgen afbreken. Daardoor raakten de remmen en wielen oververhit. De brandweer kwam daarom ter plaatse.

Waarom de bemanning het opstijgen aan hoge snelheid afbrak, is niet bekend. Aan een hoge snelheid worden takeoffs normaliter enkel nog afgebroken voor serieuze problemen zoals motorpech, brand of bijvoorbeeld problemen met de flight controls of een ander belangrijk signaal van problemen.

Baan 25R/07L is door het incident al urenlang gesloten. Dat zal ook deze nacht zo blijven. Momenteel wordt verwacht dat pas vanaf 03:00 morgenvroeg de baan terug beschikbaar is voor het vliegverkeer.