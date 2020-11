DHL Airbus brak takeoff af na belangrijke V1-snelheid

De Airbus van DHL die gisterenavond de takeoff moest afbreken, was zowel V1 als de vermoedelijke rotatiesnelheid (Vr) al gepasseerd. Het vliegtuig raakte daarbij niet van de grond en de bemanning besloot het opstijgen daarom af te breken.

Vlucht BCS841 startte gisterenavond om iets over 18 uur lokale tijd de motoren voor een vlucht van Brussel naar het Spaanse Vitora. De bemanning vroeg om de volledige baanlengte van 25R te gebruiken en taxiede naar het begin van de startbaan. Baan 25R is 3.638 meter lang.

Om ongeveer 18:10 begon de bemanning aan de takeoff roll. Het toestel passeerde de belangrijke snelheid V1, de snelheid waarop ten laatste de handelingen moeten starten om de takeoff af te breken in geval van (ernstige) problemen. Toen verliep volgens de luchtvaartmaatschappij alles nog normaal.

Een volgende belangrijke snelheid is de rotatiesnelheid (Vr) waarbij de bemanning het neuswiel van de grond kan tillen om zo op te stijgen. Dat deed ze ook, maar verder zou het toestel volgens DHL niet van de grond zijn geraakt, waarop de bemanning besloot om het opstijgen alsnog af te breken. Door de zware remkracht van een mogelijk zwaar geladen toestel, begaven de banden van het toestel het en kwam de brandweer tussenbeide. Bij dergelijke situaties zijn de remmen meestal oververhit, en moeten zij eventueel geblust of afgekoeld worden.

Een voorzichtige schatting geeft aan dat het toestel zo’n 3.100 meter aan baanlengte heeft moeten gebruiken om op te stijgen en die takeoff af te breken. Daardoor zou het toestel op zo’n 500 meter voor het fysieke einde van de baan tot stilstand zijn gekomen.

Wat er nu precies gebeurd is, zal verder onderzoek moeten uitwijzen. Het is alleszins een ernstig incident. Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Was het gewicht op de loadsheet correct met de eigenlijke belading? Waren de takeoff performance berekeningen en de resulterende takeoff speeds correct en juist ingevoerd? Dat zijn enkele van de vele vragen die de onderzoekers zullen moeten beantwoorden.