United start met transport COVID-vaccin tussen Brussel en Chicago

Gisteren is United Airlines begonnen met het transporteren van het COVID-19-vaccin van Pfizer vanuit Brussel naar Chicago. Dat schrijft The Wall Street Journal. Het is een eerste van een reeks chartervluchten die de maatschappij hiervoor op poten zet.

Gisteren (vrijdag) heeft United een eerste van een reeks chartervluchten uitgevoerd tussen Brussel en Chicago. Aan boord: de eerste ladingen van een COVID-19-vaccin van Pfizer, dat in België onder andere een belangrijke productie-eenheid heeft. Pfizer maakte begin deze maand bekend dat de laatste testfase van het vaccin zeer succesvol is. Ondertussen werden er al miljoenen dosissen geproduceerd.

Voor de transporten maakt United gebruik van een B777-200. De eerste vlucht vond plaats op vrijdag 27 november maar ook volgende week staan er nog een reeks chartervluchten op de planning. Volgens CNN heeft de Amerikaanse FAA specifieke toestemming moeten geven voor deze vluchten, omdat er een grote hoeveelheid droogijs aanwezig is. Het vaccin moet namelijk op temperaturen van zo’n min 70 graden Celsius vervoerd worden.

Droogijs wordt regelmatig op passagiersvluchten in de vrachtruimte geladen, maar is in normale omstandigheden beperkt in de hoeveelheid die is toegestaan. Aan boord van deze vluchten is er tot 6.800 kilogram droogijs nodig om de vaccins aan deze specifieke temperatuur te vervoeren.

De Verenigde Staten hebben vele miljoenen aan vaccins van Pfizer besteld, en willen de eerste 6,4 miljoen dosissen tegen half december klaar hebben staan voor gebruik, zodat zodra het vaccin groen licht krijgt in de VS miljoenen burger gevaccineerd kunnen worden.