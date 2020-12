DHL incident: actuele vrachtgewichten kwamen overeen met papieren

Het gewicht van de vracht die de A300 DHL van DHL vervoerde, was in overeenstemming met de gewichten op de papieren. Dat vernam de redactie. In een verklaring vrijdag verklaarde de woordvoerder van DHL al dat er niets mis was met de vracht. Verder onderzoek moet uitwijzen waarom het toestel niet van de grond kwam.

Er zijn geen noemenswaardige verschillen tussen de actuele vracht van DHL-vlucht BCS841 en de gewichten op de laadpapieren gevonden. Na het afbreken van de start aan hoge snelheid werd de lading van het vliegtuig uitgeladen en gewogen. Daaruit bleek dat de actuele lading correct was en overeenkwam met de lading die op de papieren stond van het vliegtuig.

Bij het opstijgen donderdagavond werd na het bereiken van de rotatiesnelheid de neus van het vliegtuig omhoog getrokken. Maar tijdens dat maneuver (met een snelheid van rond de 160 knopen) bleek het toestel niet van de grond te komen waarna de bemanning de start afbrak. Het toestel kwam op meer dan 300 meter voor het einde van de baan tot stilstand.

Verder onderzoek moet uitwijzen wat er precies is misgelopen.