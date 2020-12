Dinsdag landt er een A318 in Antwerpen voor opnames tweede seizoen ‘Into the Night’

Morgennamiddag (dinsdag 15 december) landt er op de luchthaven van Antwerpen een A318. Die zal deze week gebruikt worden voor opnames van het tweede seizoen ‘Into the Night’ op Netflix. Het gaat om een voormalige A318 van British Airways met 32 plaatsen.

Morgennamiddag landt er een Airbus A318 op de luchthaven van Antwerpen. Het gaat om een A318 met registratie G-EUNB die met een business-configuratie is uitgerust. De A318 is één van de twee A318’s die British Airways inzette op de route tussen London City en New York JFK. In 2017 werd het toestel verkocht aan het Britse Titan Airways.

De Airbus zal deze week worden gebruikt voor opnames van het tweede seizoen van ‘Into the Night’ voor Netflix. Iedere avond zal het toestel rond 21:00 naar de opnamelocatie worden getrokken waar telkens de hele nacht zal worden gefilmd. ’s Morgen zal het toestel terug op zijn parkeerstand komen te staan.

De vlucht werd verkocht en georganiseerd door The Aviation Factory. Het is vrij zeldzaam dat een Airbus op de luchthaven van Antwerpen landt en dat zeker voor opnames van een internationale Netflix-serie. The Aviation Factory wil zich hierdoor ook positioneren als partner voor de filmindustrie.

De Airbus zal morgennamiddag rond 15:00 landen komende vanuit Londen Stansted met vluchtnummer ZT799Y. Vrijdagochtend, na drie nachten van opnames, vertrekt het toestel omstreeks 06:45 opnieuw naar Londen Stansted.