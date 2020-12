Antwerpse pilotenschool Skywings steunt VZW Boven De Wolken

Als 2020 een uitdagend jaar was voor bedrijven, dan was het dat zeker voor non-profitorganisaties: geen events voor fondsenwerving, een beperkte beschikbaarheid en mobiliteit van vrijwilligers en dat alles in een wereld waar meer mensen dan ooit nood hebben aan hulp, in eender welke vorm. De Antwerpse pilotenschool Skywings Flight Training steunt dit jaar het initiatief met een unieke veiling.

Boven De Wolken is een vzw die ouders steunt wanneer ze hun baby verliezen. Dat doen ze door hen tastbare herinneringen te geven en hen bij te staan in die eerste moeilijke momenten. Een team van professionele fotografen zorgt er volledig gratis voor dat er liefdevolle en tastbare herinneringen zijn in de vorm van foto’s van de baby. Zo kunnen de fiere ouders steeds terugkijken naar hun baby, een troost en een steun die heel belangrijk is in hun verwerkingsproces.

Dit jaar kon de organisatie door de pandemie slechts 20% van de jaarlijks benodigde fondsen verzamelen. Daarom organiseert Boven De Wolken op dit moment een veiling. Skywings biedt Boven De Wolken een exclusieve voucher aan die goed is voor een twee uur durende sessie in hun professionele vliegsimulator die normaal enkel ter beschikking staat van de studenten. Gedurende deze sessie, begeleid door een professionele instucteur, zullen de winnaars van de veiling de kans krijgen om plaats te nemen achter het stuur van een Airbus A320 en een vlucht boven de wolken uit te voeren en het vliegtuig daarna, met de deskundige hulp van de instructeur, weer veilig op de grond te zetten.

De veiling eindigt donderdag 17 december om 19u30 en een bod plaatsen doe je hier.