Brussels Airlines lanceert nieuwe bestemming Bari

Volgend zomerseizoen lanceert Brussels Airlines een nieuwe zomerbestemming: Bari. De maatschappij heeft haar zomeraanbod voor 2021 klaar.

Na een barslecht 2020 kijken Europese luchtvaartmaatschappijen uit naar de zomer van 2021. Brussels Airlines heeft vandaag haar zomeraanbod gelanceerd. Een nieuwigheidje is het Italiaanse Bari, waarnaar de maatschappij twee keer per week op zal vliegen.

Naast Bari worden geleidelijk aan vanaf eind maart de traditionele zomerbestemmingen opnieuw opgestart. Zo zullen de Griekse eilanden Corfu, Kos, Kreta (Heraklion), Rhodos en Zakynthos meerdere keren per week worden aangevlogen en zal het aanbod naar de Spaanse eilanden Ibiza, Las Palmas, Mallorca, Tenerife, ook worden uitgebreid.

Athene wordt 6 keer per week aangevlogen en op het Spaanse vasteland zullen Alicante en Valencia tot 5 keer per week worden aangeboden in de piekperiode. Twee goed draaiende bestemmingen blijven de hele zomerperiode veelvuldig aangevlogen worden: Nice wordt 3 keer per dag aangeboden en Malaga 15 keer per week.

In Italië wordt volgende zomer meerdere keren per week koers gezet naar Catania, Firenze, Napels, Olbia en Palermo en in Portugal worden Lissabon en Porto twee keer per dag aangevlogen. Faro wordt één keer per dag aangeboden. Brussels Airlines zal ook Dubrovnik en Split in Kroatië aanvliegen volgende zomer, respectievelijk twee en één keer per week.