Alyzia wordt tweede afhandelaar op Brussels Airport tot 2025

De kogel is door de kerk: Alyzia wordt de tweede afhandelaar op Brussels Airport. Dat konden we uit betrouwbare bronnen vernemen. De afhandelaar heeft nu een licentie verkregen voor de komende 5 jaar en wordt dus de concurrent van Aviapartner voor de passagiersafhandeling tot eind oktober 2025.

Alyzia wordt de nieuwe afhandelaar op Brussels Airport. Na het faillissement van Swissport in juni werd er tijdelijk een nieuwe afhandelaar gezocht, er moeten er namelijk twee zijn. Dat werd toen het Franse Alyzia dat zo enkele klanten kon overnemen van Swissport. De Fransen kregen een tijdelijke vergunning in afwachting van de officiële licentieprocedure die de voorbije maanden werd georganiseerd.

Er waren voor de licentie van passagiersafhandeling nog 3 partijen in de running: uiteraard Alyzia zelf, het Britse Menzies en het Zwitserse AAS. De licenties worden iedere 7 jaar vernieuwd waarbij nieuwe spelers telkens opnieuw hun kans kunnen wagen. Zowel Alyzia als Aviapartner hebben nu een vergunning tot eind oktober 2025. Daarna wordt er een nieuwe procedure uitgeschreven.

Alyzia is een Frans bedrijf en was tot voor deze zomer enkel nog maar actief in Frankrijk. Het is een middelgrote speler en heeft vestigingen op 8 Franse luchthavens: Parijs CDG, Parijs ORY, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille en Lyon. Alyzia beheert ook 3 lounges op de Parijse luchthavens.

Het bedrijf handelt jaarlijks zo’n 15 miljoen passagiers af en stelt in Frankrijk zo’n 5.000 mensen te werk. In het portfolio van het bedrijf zitten een 80-tal luchtvaartmaatschappijen, waaronder ook een groot aantal luchtvaartmaatschappijen dat in Brussel actief is. Het gaat dan om bijvoorbeeld ANA, Etihad, SAS en Turkish Airlines.

Eind januari zou de nieuwe licentie van 5 jaar van kracht moeten gaan.