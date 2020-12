Zelfevaluatie bij terugkeer naar België blijft (voorlopig)

Wie terugkeert van een rode zone zal nog steeds de zelfevaluatie kunnen invullen. Wanneer daaruit blijkt dat er geen grote risico’s zijn, worden de quarantaine en negatieve test niet verplicht. Het puntensysteem zal wel strenger worden.

Er komt dan toch geen verplichte quarantaine en negatieve test voor reizigers die terugkeren naar België vanuit een rode zone. Normaal zou dat vanaf 18 december terug verplicht worden, maar donderdag werd de implementatie van die maatregel uitgesteld. Nu is er beslist dat die verplichting er niet komt en dat het systeem van de zelfevaluatie blijft, althans voorlopig toch.

De berekening van de risico-score wordt wel aangepast en strenger gemaakt. Een vrijstelling zou dan minder snel worden toegekend.

Begin volgend jaar komt er dan een aanpassing aan het systeem. Er zou dan een onderscheid komen tussen privéreizen en reizen voor werk. Wie om professionele redenen reist, zal dan quarantaine kunnen vermijden indien er geen hoog risico is vastgesteld op basis van de PLF. Alle andere reizigers zouden dan wel opnieuw verplicht in quarantaine moeten.

Ook nieuw is dat vanaf 25 december alle niet in België wonende passagiers die in België aankomen, en dat niet om professionele redenen doen, een negatieve test zullen moeten voorleggen van maximaal 48 uur oud.