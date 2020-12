Sky Express: van regionale speler naar internationale netwerkmaatschappij

Crisis of niet, het Griekse Sky Express plant een grote expansie voor het jaar 2021. De maatschappij wil van een binnenlandse luchtvaartmaatschappij een internationale bedrijf worden met gloednieuwe Airbussen. Vanaf maart vliegt het bedrijf ook naar Brussel.

Sky Express, dat in 2005 werd opgericht, vlieg al jaren met ATR’s op een uitgebreid binnenlands netwerk. Ondanks de crisis wil de maatschappij volgend jaar stevige groei realiseren. In oktober plaatste Sky Express bij Airbus een bestelling voor vier A320neo’s en tekende ze een lease-overeenkomst voor twee andere A320neo’s. De eerste twee Airbussen werden in november en december al gloednieuw geleverd.

En met die toestellen wil Sky Express volgend jaar zich voor het eerst op de internationale markt richten. De maatschappij heeft momenteel al 5 bestemmingen aangekondigd: Brussel, Dortmund, Hamburg, Larnaca en Parijs. Al deze bestemmingen zullen worden aangedaan met de nieuwe A320neo’s.

Voor Brussel gaat het om 6 vluchten per week vanaf eind maart vanuit Athene. Enkel op zaterdag is er geen vlucht. Passagiers zullen in Athene kunnen overstappen op het binnenlandse netwerk van Sky Express, dat maar liefst 34 Griekse bestemmingen telt.

Met Sky Express komt er een derde speler op de route tussen Brussel en Athene. Ook Aegean en Brussels Airlines zijn actief op deze route.