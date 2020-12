Vanaf vandaag Europese regelgeving drones van start

Vanaf vandaag gaat de nieuwe Europese regelgeving met betrekking tot drones van kracht. Voordien bepaalde elke lidstaat zijn eigen regels. Met de nieuwe Europese regelgeving komt er uniformiteit over de verschillende landen met duidelijke regels.

Vanaf vandaag gaat de nieuwe Europese dronewetgeving in voege. Daarbij vervallen de verschillende aanpakken en regels tussen de verschillende EU-lidstaten. België was in de EU één van de strengste lidstaten, die drone-operaties zonder opleidingen en examens niet toestond boven de 10 meter. In België was er dus al een strikt gereguleerde dronewetgeving, met de nieuwe Europese wetgeving zal vliegen voor meer mensen toegankelijker en vooral goedkoper worden.

Kort samengevat komen er drie categorieën: open, specific en certified. In de open categorie zijn de regels nu soepeler geworden voor burgers die recreatief met drones willen vliegen. Toch zullen er wel nog online trainingen en examens moeten worden afgelegd voor iedereen die met een drone wil vliegen zwaarder dan 249 gram. De andere categorieën zullen meer risicovollere vluchten kunnen toelaten.

Drones zullen vanaf nu en in de toekomst worden ingedeeld in verschillende categorieën naargelang gewicht en uitrusting. Die categorie zal mede bepalen tot welke afstand van mensen of obstakels de drone mag vliegen.

Indien de juiste trainingen en examens zijn afgelegd kan er vanaf nu in België tot 120 meter hoogte worden gevlogen. Daarvoor was dat standaard gelimiteerd tot 45 en 90 meter naargelang de klasse van vergunning. Er komen wel geozones met verschillende beperkingen. Zo zullen vluchten in luchthavenzones meer regels krijgen opgelegd. Skeyes heeft hiervoor een kaart gepubliceerd met de verschillende zogenaamde geozones.

De nieuwe regelgeving moet in de eerste plaats de Europese luchtvaart veilig houden, zonder de opkomende dronesector het te complex of te moeilijk te maken. Iedereen die vanaf nu in Europa met een zwaardere drone wil vliegen dan speelgoeddrones, zal verplicht een online (en tevens gratis) opleiding en online examen moeten volgen. Dat moet het aantal mogelijke incidenten verminderen. Langs de andere kant zal het vliegen met een drone voor bijvoorbeeld in België toegankelijker zijn voor burgers en met minder restricties van hoogtes.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving, examens, opleidingen en verplichte verzekering kan je vinden op de website van Skeyes.