Jota Aviation start twee dagelijkse vrachtvluchten vanuit Oostende

Vanuit Oostende komt er een vrachtluchtbrug naar Birmingham. Het Britse Jota Aviation vliegt vanaf vandaag initieel 2 keer per dag met een vrachtvliegtuig tussen Oostende en Birmingham.

Jota Aviation zet, samen met logistieke partner Priority Freight, een cargoluchtbrug op tussen de luchthaven van Oostende en de luchthaven van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk. Het partnerschap met Oostende komt er nadat het Verenigd Koninkrijk eind 2020 uit de Europese Unie stapte. De cargoluchtbrug heeft als doel de toeleveringsketens in beweging te houden en eventuele storingen en vertragingen in de havens, als gevolg van de Brexit, snel te kunnen counteren.

Jota Aviation plant vanaf 4 januari initieel dagelijks twee vluchten vanuit Birmingham naar Oostende. Operationeel zullen de vluchten uitgevoerd worden met een BAe 146 Freighter-vliegtuig. Jota Aviation heeft de capaciteit om flexibel in te spelen op de vraag die afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen in de Brexit. Zo kan men indien nodig op zeer korte tijd de capaciteit opvoeren of verlagen.

Jota Aviation werd in 2009 opgericht. Het bedrijf breidde het aantal toestellen doorheen de jaren uit waardoor het zowel vracht-, passagiers- en ad-hoc vluchten kon uitvoeren. In 2018 werd Jota Cargo gelanceerd. Hiervoor maakt Jota gebruik vier British Aerospace 146-300 Freighters.