71 procent minder passagiers voor Antwerp Airport

Na de luchthaven van Oostende gisteren, heeft ook de luchthaven van Antwerpen haar jaarcijfers gepubliceerd. In totaal daalde het totaal aantal passagiers met 71 procent. De uitstekende start kon het verdere verloop van het jaar uiteraard niet meer goedmaken.

In 2020 maakten in totaal 88.036 passagiers gebruik van de luchthaven van Antwerpen. Dat is 71,3 procent minder dan het jaar voordien. Het jaar was nochtans zeer sterk begonnen met in januari en februari een stijging van 26 procent.

Zowel Air Antwerp als TUI fly zetten enkele maanden hun activiteiten op de luchthaven van Antwerpen volledig stop. TUI fly herstarte in juli, Air Antwerp in september. Beide maatschappijen hebben echter door de aanhoudende extreem lage vraag hun activiteiten voorlopig weer stilgelegd tot de lente.

Ook het aantal zakenvluchten nam vorig jaar af. Er waren 34 procent minder vliegtuigbewegingen dan in 2019. Toch werd er een behoorlijk herstel genoteerd in de tweede helft van 2020.