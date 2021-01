Positiviteitsratio van terugkerende reizigers bijna helft van Belgisch gemiddelde

Slechts 3,7 procent van de reizigers die terug naar België zijn gekeerd vanuit een rode zone, zijn positief getest. De gemiddelde positiviteitsratio in België bedraagt momenteel 6,7 procent. Er zijn grote verschillen tussen de toeristische reizen en de reizen die bijna exclusief zijn bedoeld om familie te bezoeken.

De besmettingsgraad ofwel positiviteitsratio van de terugkerende reizigers uit een rode zone bedraagt 3,7 procent. Er zijn wel grote verschillen. Vanuit sommige landen lag de positiviteitsratio soms tot op 13 procent. Het gaat dan bijna exclusief om niet-toeristische reizen vanuit Roemenië, Polen, Turkije en Marokko waarbij het motief voornamelijk familiebezoek is. Vanuit de typische vakantiebestemmingen worden er statistisch gezien dan ook zeer weinig besmettingen ingevoerd.

Momenteel bedraagt de gemiddelde Belgische positiviteitsratio 6,7 procent. Uit schrik dat terugkerende reizigers opnieuw meer besmettingen België zouden binnenbrengen, werd er voor het einde van de kerstvakantie beslist om elke reiziger die langer dan 48 uur in een rode zone is geweest te testen op dag 1 en op dag 7, met een verplichte quarantaine van minstens 7 dagen. De luchthavenpolitie voerde het voorbije weekend daarom extra controles uit om na te gaan of het PLF-formulier correct was ingevuld. Die controles zijn intussen afgezwakt en niet elke reiziger op de Belgische luchthaven wordt nog gecontroleerd bij aankomst.