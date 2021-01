Boeing 737-500 van Sriwijaya Air stort vijf minuten na opstijgen neer

Vandaag, 9 januari, stond voor een Boeing 737-500 van Sriwijaya Air (PK-CLC) een binnenlandse vlucht SJ182 op het programma tussen Jakarta en Pontianak, Indonesië. Vijf minuten na het opstijgen is het toestel echter van de rader verdwenen. Op Flightradar is te zien dat het vliegtuig maar liefst meer dan 10.000 voet hoogte verloor in minder dan een minuut tijd.

Het vliegtuig steeg op om 8.36 uur onze tijd en verloor contact met het controlecentrum omstreeks 8.40 uur. De vlucht zou normaal gezien een duurtijd hebben van 90 minuten. Volgens de passagierslijst had de vlucht 6 bemanningsleden en 56 passagiers aan boord.

Foto door: Wikimedia Commons

Tijdens de zoekactie naar het vermiste vliegtuig zijn reeds brokstukken gevonden. Onduidelijk is nog of het gaat om het verdwenen vliegtuig.