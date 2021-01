IATA roept op tot steun voor Europees vaccinatiecertificaat

IATA roept de instituten en landen van de Europese Unie op om het voorstel van de Griekse eerste minister voor een Europees vaccinatiecertificaat te steunen. Met dat bewijs zouden EU-onderdanen zonder beperkingen en zonder testen vrij kunnen reizen binnen Europa.

In een open brief aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, roept IATA de EU-lidstaten op om een gemeenschappelijk beleid te coördineren waardoor Europa de economische en sociale voordelen kan terugwinnen door het vrij verkeer van personen van mensen die gevaccineerd zijn, mogelijk te maken.

De Griekse eerste minister Mitsotakis, wiens land enorm van toerisme afhankelijk is, roept op tot een vaccinatiecertificaat voor iedereen die ingeënt is tegen COVID-19. Met dat certificaat zouden gevaccineerden dan opnieuw vrij en zonder testen of quarantaine binnen Europa kunnen reizen.

Nu de testcapaciteit steeds verder stijgt en het aantal mensen dat gevaccineerd is de komende weken verder gaat toenemen, is het meer dan ooit tijd om vooruit te denken over hoe Europa de vrijheid van verkeer opnieuw gecoördineerd gaat invoeren.

Nu donderdag komen de staatshoofden alvast samen. Het voorstel van Mitsotakis staat op de agenda. IATA hoopt nu dat de Europese Commissie in actie kan schieten en een gemeenschappelijk certificaat kan ontwikkelen en uitvoeren.