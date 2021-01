Alyzia rijft Brussels Airlines als grootste klant binnen

Vanaf 1 april zal Alyzia de afhandeling van de vluchten van Brussels Airlines voor rekening nemen. Na het faillissement van Swissport in juni vorig jaar, trok de maatschappij naar Aviapartner, maar kiest nu toch voor de Franse nieuwkomer. Nu wordt het ook nog kijken naar wie de vluchten van TUI fly in de toekomst zal mogen afhandelen.

Brussels Airlines heeft een nieuw contract getekend met afhandelaar Alyzia voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2024. Daarmee kan Alyzia de grootste airline op Brussels Airport binnenhalen. Brussels Airlines moest door het faillissement van Swissport noodgedwongen overschakelen op de diensten van Aviapartner. Die waren echter duurder dan die van Swissport en contractueel kon de maatschappij na een bepaalde periode van enkele maanden opnieuw kiezen of ze bij Aviapartner zou blijven of zou overstappen naar de nieuwe definitieve tweede handler. Die was toen nog niet bekend en kwam pas vorige maand uit de bus.

Nu heeft Alyzia als nieuwkomer dus de grootste speler op Brussels Airport kunnen aantrekken. Momenteel heeft Alyzia 15 luchtvaartmaatschappijen in haar klantenbestand waaronder belangrijke Star Alliance-partner United Airlines. De grootste klant hebben, was voor Swissport echter niet altijd een cadeau. Een van de vorige contracten met Brussels Airlines was jarenlang verlieslatend en ook de piekmomenten van Brussels Airlines waarbij veel vluchten rond hetzelfde tijdstip vertrokken, zorgden voor complexe operaties waardoor de service niet altijd even kwaliteitsvol was en de relaties tussen beide bedrijven soms op de proef werd gesteld.

Behalve bij Brussels Airlines valt er ook zeer binnenkort een beslissing te verwachten bij TUI fly. De maatschappij stapte in 2013 over van Flightcare naar Aviapartner. Het was echter al een tijdje onzeker of de maatschappij bij Aviapartner zou blijven, zeker nu sinds deze zomer Brussels Airlines daar de grootste klant was geworden. Maar nu Brussels Airlines van afhandelaar verandert, is die kans weer wat groter geworden.

In tussentijd heeft TUI fly de vergunningen aangevraagd en ook gekregen om zelf haar vluchten volledig autonoom te mogen afhandelen. Een groot verschil met een maatschappij zoals Brussels Airlines, dat ook haar eigen vluchten mag afhandelen; is bijvoorbeeld dat TUI fly wel de vergunning heeft om de bagage over de tarmac te vervoeren, Brussels Airlines heeft dat niet. Technisch is het dus zeker mogelijk dat TUI fly ervoor zou kiezen om de afhandeling van haar vluchten zelf te gaan doen, en dus geen beroep meer moet doen op de diensten van zowel Alyzia als Aviapartner. Echter is dat wellicht eerder onwaarschijnlijk want de kans is eerder klein dat zo’n zelfafhandeling goedkoper zou zijn. Op de beslissing van TUI fly blijft het dus nog even wachten.