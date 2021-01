KLM schort vanaf vrijdag alle intercontinentale vluchten op

Vanaf vrijdag schort KLM al haar intercontinentale vluchten op. Dat heeft de maatschappij vanavond medegedeeld. Door verstrengingen die vandaag zijn aangekondigd door de Nederlandse regering, waardoor er bovenop een PCR-test ook een antigeentest zal worden geëist voor vluchten naar Nederland, wil KLM niet het risico nemen dat haar bemanningsleden in andere continenten komen vast te zitten.

KLM heeft vanavond medegedeeld dat ze met ingang vanaf vrijdag al haar intercontinentale vluchten stopzet. Ook de Europese vluchten waarbij bemanningsleden in het buitenland moeten overnachten, zullen worden opgeschort.

De Nederlandse regering heeft vandaag onder andere aangekondigd dat iedereen, inclusief bemanning, op vluchten vanuit een rode zone richting Nederland een snelle antigeentest moeten laten uitvoeren. Dat is voor KLM onaanvaardbaar omdat de maatschappij daardoor het risico loopt dat bemanningsleden in andere continenten komen vast te zitten wanneer zij positief testen.

Bovenop een verplichte PCR-test en een snelle antigeentest voor passagiers die per vliegtuig of schip Nederland binnenkomen, komt er ook een quarantaineplicht van 10 dagen, of 5 dagen indien er na 5 dagen een negatieve PCR-test wordt afgelegd. Verder gaat er ook vanaf 23 januari een vliegverbod van kracht voor alle vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en het volledige Zuid-Amerikaanse continent voor minstens een maand of totdat een quarantaineplicht ook wettelijk is geregeld.

Intercontinentale vluchten, die trouwens veel vracht vervoerden, zijn daarom volgens KLM niet meer mogelijk tenzij er een uitzondering wordt toegevoegd voor bemanningsleden.