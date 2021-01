Meest optimistische scenario van Eurocontrol voorspelt in juni vliegverkeer op -55 procent

Eurocontrol heeft vandaag twee nieuwe scenario’s gepubliceerd dat het vliegverkeer tot en met juni probeert te voorspellen. Het meest optimistische van de twee verwacht in de maand juni een herstel tot min 55 procent van het vliegverkeer ten opzichte van het basisjaar 2019.

Momenteel wordt maar 34 procent van het aantal vluchten in Europa uitgevoerd ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat percentage is de voorbije twee weken door de verschillende restricties enkel maar gedaald en zal de komende maanden nog verder gaan dalen met in februari en maart prognoses die variëren tussen de 25 en 30 procent.

Om het vliegverkeer binnen Europa tot en met de maand juni te voorspellen, heeft Eurocontrol twee scenario’s voorgelegd. Beide scenario’s zien het Europees vliegverkeer in de maand februari verder dalen tot respectievelijk -72 en -74 procent. Momenteel staat de maand januari op -64 procent. Ook in maart blijven beide scenario’s zeer negatief. Pas vanaf april is er in het beste scenario een verbetering te verwachten tot -68 procent om uiteindelijk uit te komen op -55 procent in juni. Het meest negatieve scenario verwacht in juni uit te komen op -70 procent. Voor een echt herstel wordt er momenteel gekeken naar de zomermaanden juli en augustus.

Het optimistische scenario gaat in het tweede kwartaal van dit jaar uit van een verbetering van de situatie door het afbouwen van de verschillende reisbeperkingen die Europese landen hebben ingevoerd. Het negatieve scenario gaat er van uit dat ook in het tweede kwartaal geen verbetering valt te verwachten in de reisbeperkingen. Het scenario voor de huidige periode werd in september gepresenteerd, en dat lijkt min of meer in lijn te zijn met de huidige situatie.

In de cijfers van januari blijkt dat in Europa vooral de lowcostmaatschappijen het hardst worden getroffen. Zij voeren tot 87 procent minder vluchten uit. De traditionele maatschappijen, die vooral nog feeding-vluchten opereren om hun intercontinentale netwerk te voeden, voeren momenteel zo’n 70 procent minder vluchten uit.