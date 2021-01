Air Belgium wordt vanaf maart ook een vrachtmaatschappij

Air Belgium gaat vanaf maart vrachtvliegtuigen in haar vloot opnemen. Daarmee wordt de maatschappij nu ook in het volvrachtsegment actief, naast de passagierslijnen naar de Franse Antillen en Mauritius. Tegen het einde van het jaar hoopt de maatschappij zes vrachtvliegtuigen aan haar vloot te hebben toegevoegd.

Niky Terzakis, de CEO van Air Belgium die 15 jaar aan het hoofd stond van TNT Airways in Luik, richt zich met Air Belgium vanaf maart ook op het volvrachtsegment. De maatschappij gaat in maart twee vrachtvliegtuigen aan de vloot toevoegen die zullen opereren vanuit Luik. Om welk type toestel het gaat en welke routes de maatschappij beoogt, wil ze nog niet kwijt. In totaal moeten er tegen het einde van het jaar zes vrachtvliegtuigen opereren.

Daarmee kan Air Belgium haar activiteiten diversifiëren. Door het reisverbod van de Belgische overheid moet Air Belgium al zeker tot maart haar verbindingen met de Franse Antillen stopzetten. Ook de nieuwe route vanaf Brussels Airport naar Mauritius is door de reisbeperkingen uitgesteld.

Sinds het begin van de crisis heeft Air Belgium met haar vloot van A340’s al een aantal vrachtvluchten uitgevoerd waaronder vanuit Rusland en China naar Luik. Toch waren die activiteiten niet voldoende om de ganse vloot de behouden. Een toestel werd definitief uit de vloot gehaald, een ander toestel staat voor langetermijnopslag op de Franse luchthaven van Tarbes.