Brussels Airlines’ laatste A330-200 op weg naar Twente

De OO-SFZ, de laatste A330-200 bij Brussels Airlines, vertrekt vanmiddag naar de luchthaven van Twente. Daar zal het vliegtuig uiteen worden gehaald.

Vandaag verlaat de laatste A330-200 de vloot van Brussels Airlines. Het gaat om de OO-SFZ, die door de crisis al lange tijd aan de grond staat. Het toestel zal op de luchthaven van Twente worden gerecycleerd. Eerder werd ook al de OO-SFY, een andere A330-200, naar Twente overgevlogen.

De OO-SFZ was één van de vier A330-200’s in de vloot van Brussels Airlines. Het toestel werd in 2012 aan de vloot toegevoegd en was afkomstig van zustermaatschappij SWISS.