Vandaag vertrok de allerlaatste A330-200 van Brussels Airlines vanuit Brussel. Het toestel vloog naar de luchthaven van Twente in Nederland waar het toestel ontmanteld zal worden. We kregen alvast onderstaande foto’s doorgestuurd.

De OO-SFZ is deze voormiddag aangekomen op Twente Airport. Daar zal het toestel uiteen worden gehaald door AELS, dat in 2019 ook al de OO-SFY mocht ontmantelen. We kregen onderstaande foto’s doorgestuurd en ook de landing is gefilmd.

Foto door: Raymond Bosselaer