TUI fly kiest opnieuw voor Aviapartner

TUI fly blijft bij de huidige grondafhandelaar Aviapartner. Met het vertrek van Brussels Airlines naar Alyzia wordt de maatschappij daar trouwens opnieuw de grootste en belangrijkste klant.

Een contract is er officieel nog niet maar het is wel al zeker dat TUI fly een beroep blijft doen op de volledige afhandelingsdiensten van Aviapartner op de luchthavens van Brussel en Antwerpen. Dat is goed nieuws voor Aviapartner dat vanaf april Brussels Airlines ziet vertrekken naar Alyzia en daardoor een potentieel toekomstige grote klant verliest.

Voor de activiteiten op de luchthaven van Oostende zal de passagiersafhandeling door TUI fly zelf gaan gebeuren. Enkel de afhandeling op het tarmac zal nog door Aviapartner worden verzorgd.