Einde voor Air Namibia

Air Namibia staakt al haar vluchten en de maatschappij zal worden geliquideerd. Het overheidsbedrijf heeft nog uitstaande schulden bij een Belgisch bedrijf voor de leasing van een B767 eind jaren negentig en moest daarvan een deel deze maand terugbetalen, maar daar is geen geld meer voor.

Vanaf vandaag staakt Air Namibia al haar vluchten. De maatschappij verkeert al jaren in financiële ademnood en kon enkel door financiële injecties van de overheid in leven worden gehouden. De juridische vete met het Belgische Challengair lijkt nu de druppel teveel te gaan worden.

Challengair was een Belgisch bedrijf dat in de jaren negentig een B767 verhuurde aan Air Namibia voor vluchten vanuit Windhoek naar Londen en Frankfurt. Het Belgische bedrijf ging in 1998 echter failliet maar de curator besloot om de leasingovereenkomst met Air Namibia in stand te houden aangezien dat contract winstgevend was. Toch besloot Air Namibia om kort na het faillissement van Challengair de overeenkomst stop te zetten.

Het bedrag dat van Air Namibia wordt geëist was intussen opgelopen tot zo’n 25 miljoen euro en bij het Namibische hooggerechtshof werd recent gevraagd door de schuldeisers om de maatschappij te liquideren om zo aan een deel van het geld te komen. Er zou eind vorige maand zijn overeengekomen om 9,9 miljoen euro terug te betalen, geld dat de maatschappij niet heeft. De overheid, die het geëiste bedrag al jarenlang niet wil ophoesten, tekende geen bezwaar aan tegen een mogelijke liquidatie van Air Namibia waardoor de toekomst van het bedrijf uitzichtloos was.

Politiek is er geen wil meer om Air Namibia te redden. De maatschappij heeft al enkele honderden miljoenen euro’s gekost en is structureel verlieslatend. De maatschappij is 75 jaar geworden en opereerde met een vloot van drie A319’s, twee A330-200’s en vier Embraer 135’s.