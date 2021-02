Air Belgium schrijft eerste A330 in vloot in

Air Belgium heeft de registratie van de eerste van 4 A330F’s in het Belgisch luchtvaartregister afgerond. De toestellen zijn afkomstig van Qatar Airways Cargo.

De eerste van twee A330-200F’s die Air Belgium in maart verwacht in de vloot op te nemen, is gisteren (donderdag) in het Belgisch luchtvaartregister geregistreerd. Het gaat om de A7-AFI, een vijf jaar oude A330-200F, die de registratie OO-CMA heeft gekregen.

Het toestel staat momenteel nog in Doha en zal worden gebruikt om vrachtoperaties vanuit Luik op poten te zetten.