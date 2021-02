Air Belgium vliegt met 4 A330 freighters voor Franse CMA CGM

Het Franse transportbedrijf CMA CGM heeft vier A330-200F’s gekocht van Qatar Airways die in de vloot van Air Belgium zullen worden opgenomen. Met die toestellen zal Air Belgium dan in opdracht van CMA CGM allerlei vrachttransporten uitvoeren.

De vier A330-200F’s die Air Belgium dit jaar aan de vloot wil toevoegen, waarvan er in maart al twee operationeel moeten zijn, zijn in eigendom van het Franse CMA CGM, zo bevestigt het bedrijf vandaag officieel.

CMA CGM is vandaag vooral gespecialiseerd in het transport van containers, maar gaat nu een luchtvrachtdivisie oprichten: CMA CGM AIR CARGO. Air Belgium wordt verantwoordelijk voor de operaties met de A330-200F’s, waarvan het eerste toestel gisteren in het Belgisch luchtvaartregister werd ingeschreven.