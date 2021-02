TUI fly mikt op woendag voor eerste MAX-vlucht met passagiers

TUI fly plant om woensdagochtend opnieuw de eerste passagiersvlucht met de B737 MAX uit te voeren. Dat is onder voorbehoud van wijzigingen en afhankelijk van de tweede vlucht zonder passsagiers die later vandaag zal worden uitgevoerd.

TUI fly plant om woensdagochtend 17 februari op de driehoeksvlucht TB1011 Brussel-Malaga-Alicante-Brussel opnieuw een B737 MAX-toestel in te zetten. Dat is onder voorbehoud van last-minute wijzigingen die uiteraard nog kunnen worden doorgevoerd.

TUI fly heeft vier MAX’en in de vloot en één (OO-TMY) daarvan heeft al de verplichte operational readiness flight uitgevoerd. Later vandaag volgt ook de vlucht van de OO-MAX. Het is dat toestel dat momenteel staat ingepland op de eerste passagiersvlucht woensdagochtend. Het was indertijd ook de allereerste B737 MAX voor TUI fly.