Rwandair en Air Senegal mikken op vluchten naar de VS

Zowel Rwandair als Air Senegal mikken erop om in de nabije toekomst vluchten op te starten naar de Verenigde Staten. Rwandair wil via Accra vanuit Kigali naar New York gaan vliegen, Air Senegal wil al vanaf september naar vermoedelijk de Amerikaanse oostkust gaan vliegen.

Zowel Rwandair als Air Senegal hebben toestemming gevraagd aan de Amerikaanse autoriteiten om vluchten te mogen opstarten vanuit Afrika richting de Verenigde Staten. Rwandair heeft een aanvraag ingediend om vanuit thuisbasis Kigali via de Ghanese hoofdstad Accra naar New York JFK te mogen vliegen. Rwandair vliegt met haar A330’s momenteel voornamelijk naar Brussel, Londen en Dubai.

Air Senegal, dat vanuit Dakar al naar enkele Europese bestemmingen vliegt, heeft toestemming gevraagd om vanaf september al vluchten op te starten richting de VS. Wellicht gaat het om bestemmingen aan de oostkust zoals Washington of New York. Het zou daarbij echter gaan om een wetleaseovereenkomst waarbij toestellen gehuurd worden van een andere maatschappij. Air Senegal zelf beschikt over een vloot van ATR, A319’s, A321’s en A330neo’s.