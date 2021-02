TUI fly vliegt als eerste Europese maatschappij opnieuw commercieel met de B737 MAX

Vandaag voert TUI fly na bijna twee jaar nog eens een commerciële vlucht uit met de B737 MAX. Vlucht TB1011 vertrekt om 09:30 vanaf Brussels Airport naar Malaga en Alicante. Het is de eerste B737 MAX-vlucht met passagiers in Europa sinds de toestellen sinds de lente van 2019 aan de grond staan.

Om 09:30 vertrekt de OO-MAX, het toestel dat ooit de allereerste B737 MAX was voor de Belgische luchtvaartmaatschappij, voor een driehoeksvlucht vanaf Brussels Airport naar Malaga en Alicante. Dat toestel maakte maandag z’n eerste vlucht nadat het al sinds april 2019 aan de grond staat. Het ging toen om een operational readiness flight dat vereist was vooraleer het toestel opnieuw in commerciële dienst te kunnen nemen. Vorige week was de OO-TMY als eerste aan de beurt.

Met vlucht TB1011 is TUI fly de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die de B737 MAX opnieuw in commerciële dienst neemt. Zowel in de Verenigde Staten als in Brazilië vliegt het toestel sinds december opnieuw beperkt met passagiers. Ook andere Europese luchtvaartmaatschappijen zoals Smartwings en Icelandair plannen de komende weken om de MAX opnieuw in actieve dienst te nemen.

Vlucht TB1012 wordt vanavond om 17:50 terug op Brussels Airport verwacht.