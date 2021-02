7,1 miljard euro verlies voor Air France-KLM in 2020

Air France-KLM heeft voor 2020 een nettoverlies van 7,1 miljard moeten inschrijven. Een jaar eerder bedroeg de winst nog 290 miljoen euro. KLM noteerde een operationeel verlies van 1,1 miljard euro, bij Air France is het verlies drie keer zo veel.

Zoals bijna bij alle luchtvaartmaatschappijen zijn de jaarcijfers voor 2020 bloedrood en bij vele luchtvaartmaatschappijen zijn ze zelfs het slechtste financieel resultaat ooit. Bij Air France-KLM is dat niet anders. De groep noteerde voor 2020 een nettoverlies van 7,1 miljard euro.

Het operationele verlies, zonder belastingen en intresten, bedroeg op groepsniveau 4,54 miljard euro. Als we kijken naar Air France en KLM apart komt KLM uit op een operationeel verlies van 1,15 miljard euro. Bij Air France is het verlies met 3,38 miljard euro bijna drie maal zo hoog.

De groep vervoerde 67,3 procent minder passagiers en ook het vrachtsegment deed het minder goed en moest een daling noteren van 20,8 procent.

Op 31 december beschikte de groep over 9,82 miljard euro cash waarvan 2,46 miljard euro bestond uit nog niet opgenomen leningen. Air France heeft het volledige bedrag van 7 miljard euro aan Franse staatsteun opgenomen, KLM heeft nog maar 900 miljoen euro opgenomen van de in totaal 3,4 miljard euro die de maatschappij ter beschikking heeft.