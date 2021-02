Brussels Airlines vanaf 14 juni opnieuw naar Noord-Amerika en opent verbinding naar Frankfurt

Vanaf 14 juni heropent Brussels Airlines haar verbindingen naar Noord-Amerika. Momenteel wordt enkel het Afrikaanse gedeelte van het langeafstandsnetwerk uitgevoerd. Daarnaast zal Brussels Airlines ook de vroege en late vluchten tussen Brussel en Frankfurt van Lufthansa overnemen.

Met uitzondering van het Angolese Luanda wordt momenteel het ganse Afrika-netwerk van Brussels Airlines bediend. Vanaf 14 juni komen daar na meer dan een jaar afwezigheid ook opnieuw de Noord-Amerikaanse bestemmingen bij.

Vanaf 14 juni herstart de maatschappij zowel New York JFK als Washington Dulles. Een dag later kan eindelijk ook de nieuwe Canadese bestemming Montréal van start gaan. Naar Afrika zullen vanaf midden juni ook de frequenties opnieuw verhoogd worden en komt Luanda opnieuw in het netwerk.

Vanaf augustus lanceert Brussels Airlines Frankfurt als nieuwe bestemming. De maatschappij neemt de eerste ochtendvlucht vanuit Brussel naar Frankfurt en de laatste avondvlucht van Frankfurt naar Brussel over van Lufthansa. Daardoor wordt er op groepsniveau kosten bespaard doordat de bemanning van Lufthansa op deze route niet meer op hotel moet en daardoor een nacht van huis weg was.

Omdat het toeristisch vliegverkeer het snelste zal herstellen, biedt Brussels Airlines ook een mooi aanbod aan Zuid-Europese bestemmingen. Het geplande Europese aanbod is op de kaart hieronder te zien.