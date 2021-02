KLM neemt eerste Embraer 195-E2 in ontvangst

KLM heeft de eerste Embraer 195-E2 in Brazilië in ontvangst mogen nemen. Het wordt de vijftigste Embraer in de vloot en de eerste van de nieuwe generatie.

Gisteren heeft KLM in het Braziliaanse São José dos Campos de eerste van 35 bestelde (waarvan 10 opties) toestellen van de nieuwe generatie Embraer-vliegtuigen in ontvangst mogen nemen. Dat toestel zal de vloot van 17 Embraer 175’s en 32 195’s komen vervoegen.

Aan boord van de nieuwe Embraer is er plaats voor 132 passagiers waarvan 20 in business. Het toestel zou morgennamiddag in Amsterdam moeten aankomen.