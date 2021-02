Vanmorgen is een A340-600 van South African Airways op Brussels Airport geland. De Airbus met registratie ZS-SNG is hier voor een vrachtvlucht naar Johannesburg. Het bezoek van het toestel is nog specialer omdat het onduidelijk is of South African Airways zal blijven bestaan. Het toestel vertrekt morgenavond om 18:40 opnieuw naar Johannesburg.

Foto’s door Jesse De Jonghe