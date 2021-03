Vandaag start nieuwe CEO bij Brussels Airlines

De Duitser Peter Gerber is vanaf vandaag de nieuwe CEO van Brussels Airlines. De vorige CEO, Dieter Vranckx, vertrok op 31 december naar SWISS. Gerber was tot nu CEO bij Lufthansa Cargo.

Met Peter Gerber komt er opnieuw een Duitser aan het hoofd te staan van Brussels Airlines. Dieter Vranckx, die in januari 2020 pas de functie van CEO overnam van Christina Foerster, kreeg de kans om vanaf 1 januari van dit jaar CEO te worden bij zustermaatschappij SWISS. Foerster nam tijdelijk de rol van interim-CEO voor rekening.

Gerber is al sinds 2014 CEO van Lufthansa Cargo en wordt bij de vrachtmaatschappij vervangen door Dorothea von Boxberg. Naast zijn nieuwe functie als CEO zal hij voor de ganse Lufthansa Group ook de positie van Lufthansa Group Chief Representative for European Affairs bekleden. Hij moet op Europees niveau in Brussel mee de belangen van de ganse groep verdedigen.