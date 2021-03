Geen sneltests meer voor transferpassagiers naar Nederland

Passagiers die in Nederland op een andere vlucht overstappen, hoeven geen sneltest meer te hebben. Dat is goed nieuws voor KLM, dat door de maatregel passagiers verloor aan andere maatschappijen waarbij dat niet verplicht is.

Passagiers die in Nederland overstappen op een andere vlucht, hoeven geen negatieve sneltest meer voor te leggen bij het instappen. Dat zorgt voor minder rompslomp bij transferpassagiers en dat is goed nieuws voor netwerkmaatschappij KLM. De negatieve PCR-test van maximaal 72 uur oud, blijft wel nog verplicht.

Voor de passagiers die als eindbestemming Nederland hebben, moet de sneltest nog wel worden uitgevoerd. Maar dat hoeft niet meer 4 uur op voorhand worden gedaan maar 24 uur op voorhand waardoor veel praktische problemen voortaan vermeden kunnen worden.