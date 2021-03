Cathay Pacific nog tot juni met vrachtvluchten naar Brussel

Cathay Pacific vliegt nog zeker tot juni met vrachtvluchten naar Brussels Airport. Dat bevestigt de maatschappij. In het passagiersnetwerk werd Brussel als bestemming al enige tijd geleden geschrapt.

Er zijn al enkele passagiersvliegtuigen ingezet tussen Brusssel en Hong Kong voor het vervoer van vracht en de maatschappij bevestigt nu dat ze dat waarschijnlijk tot juni zal blijven doen. Daardoor voegt Cathay Pacific vrachtcapaciteit toe om vaccins te vervoeren naar Azië. Het vliegschema zal naargelang de vraag worden aangepast.

Geert Aerts, Director Cargo & Logistics bij Brussels Airport: “Het stijgende aantal geproduceerde coronavaccins, bevestig de positie van België als belangrijke locatie voor vaccinproducenten. We zijn trots op de bijdrage die we kunnen leveren aan de logistiek van Covid-19-vaccins naar andere delen van de wereld. Daarnaast kijken we ernaar uit om Cathay Pacific opnieuw te mogen verwelkomen, waardoor de twee CEIV Pharma-gecertificeerde centra opnieuw met elkaar worden verbonden.