TUI fly OO-JNL omgebouwd tot vrachtvliegtuig

De OO-JNL, een B767-300 van TUI fly, staat sinds deze maand klaar om volvrachtvluchten uit te voeren. De passagierszetels zijn weggehaald en ook in het volledige bovenste dek zal er daarom vracht kunnen worden vervoerd.

TUI fly vervoert al langer vracht naar alle delen van de wereld, maar nu is ook een Belgische B767 omgebouwd om zo de vrachtcapaciteit per vlucht fors uit te breiden. Tussen 24 en 31 maart werden alle zetels en zuurstofgeneratoren verwijderd en werd er nieuw materiaal geïnstalleerd zoals netten om op het bovendek waar normaal de passagiers zitten ook vracht te vervoeren.

In de cabine zal er wel personeel meevliegen om de brandveiligheid tijdens de vlucht te kunnen garanderen door een oogje in het zeil te houden. Verder vliegt er ook telkens een mass and balance-specialist mee die zich bezighoudt met de correcte lading van het vliegtuig.