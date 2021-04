Brussels Airlines op zoek naar 250 coronahelden

In uitzonderlijke tijden, verschijnen uitzonderlijke mensen. Het afgelopen jaar staken heel wat kleine en grote helden hun handen uit de mouwen, maar ook helden verdienen vakantie. Onder dat motto roept Brussels Airlines iedereen op om het verhaal van hun held te delen. De Belgische luchtvaartmaatschappij zal vervolgens 250 kleine en grote helden bedanken met een voucher ter waarde van €250 voor een vlucht naar keuze. Brussels Airlines haalde inspiratie voor de actie bij haar eigen personeel, nadat vele medewerkers van het bedrijf zich als vrijwilliger gingen inzetten tijdens hun tijdelijke technische werkloosheid.

Op de sociale mediakanalen van Brussels Airlines zet het bedrijf twee van haar eigen coronahelden in de kijker: Dominique Jacobs, vrijwilliger in een woonzorgcentrum en met Nicola Bové, die zich inzet voor verwaarloosde dieren. De coronaviruspandemie zorgde het afgelopen jaar voor een historisch lage marktvraag naar vliegreizen, met tijdelijke technische werkloosheid voor het personeel als gevolg. Al snel merkte het bedrijf een grote gedrevenheid bij haar personeel om elders de handen uit de mouwen te steken, gaande van crisisvrijwilliger bij het Rode Kruis, steward in een vaccinatie- of testcentrum tot online taallessen geven aan kinderen en volwassenen in binnen- en buitenland.

Nu de vaccinatiecampagne in vele landen op gang komt en er weer perspectief komt voor de reissector wil Brussels Airlines met deze symbolische actie 250 coronahelden bedanken met een voucher ter waarde van €250 voor een vlucht naar keuze, op een datum naar keuze. De maatschappij gaat met deze actie op zoek naar positieve verhalen van het afgelopen jaar, of het nu gaat om iemand die het verschil maakte binnen het kader van een beroep, iemand die de handen uit de mouwen stak als vrijwilliger of een vriendelijke buur die hielp met de boodschappen; iedereen kan een coronaheld nomineren via brusselsairlines.com ongeacht de functie of heldendaad van de corona hero.

Omdat het voor heel wat mensen momenteel nog niet evident is om een reis te plannen, kan de waardebon ingezet worden tot en met 31 december 2021. Tickets die geboekt worden tot 31 mei kunnen gratis omgeboekt worden naar een latere datum en of andere bestemming. Deelnemen aan de wedstrijd kan tot en met 3 mei 2021, winnaars zullen eind mei gecontacteerd worden.