Brussels Airlines zet Belgian Icons-reeks verder

Brussels Airlines zal de Belgian Icons verderzetten. De maatschappij wil steeds 5 toestellen in een speciaal kleurenschema in de vloot hebben. Het voormalig Magritte-toestel komt vandaag aan in Brussel in Star Alliance-kleuren. Het is dus het eerste van de zes A320s dat z’n speciaal kleurenschema verliest.

Nu Rackham – nog steeds één van de meest gefotografeerde vliegtuigen ter wereld – de deadline voor herschildering bereikt heeft, zijn Moulinsart en Brussels Airlines overeengekomen hun samenwerking te verlengen en de beschildering van het vliegtuig in zijn oorspronkelijke staat te herstellen, wat betekent dat Rackham nog ten minste 5 jaar in de vloot van de luchtvaartmaatschappij zal blijven. Terwijl de buitenkant van het toestel bijna identiek blijft aan de huidige beschildering zal de binnenkant van het toestel een upgrade krijgen met nog meer illustraties van de hand van Hergé. Met de vernieuwing van haar eerst Belgian Icon wil Brussels Airlines de voortzetting van haar rol als ambassadeur voor België benadrukken. Daarbovenop bevestigt de maatschappij dat haar vloot altijd minstens 5 Belgian Icon toestellen zal tellen.

Moulinsart studio, die de originele tekeningen heeft aangepast aan de ongewone rondingen van een Airbus A320, zal samen met het Maintenance departement van Brussels Airlines het herschilderen van Rackhams romp opvolgen. De restauratie van het schilderwerk en de aanpassingen van het interieur zullen klaar zijn in de loop van juni.

Na Rackham in 2015 verwelkomde de maatschappij twee speciale vliegtuigdesigns in 2016: Magritte en Trident, opgedragen aan de Rode Duivels. Eén jaar later vervoegde Amare – een eerbetoon aan muziekfestival Tomorrowland – de vloot. Aerosmurf en Bruegel volgden in 2018 en 2019.

Terwijl Rackham in zijn originele staat hersteld wordt zal OO-SNC, het toestel dat vijf jaar lang het Europese luchtruim kleurde met de tekeningen van Magritte, omgevormd worden tot Star Alliance vliegtuig. Dat vliegt landt deze namiddag in Brussel. Star Alliance is de grootste luchtvaartalliantie ter wereld, waarvan Brussels Airlines lid is sinds december 2009. Na 6.403 vluchten en 8.371.324 gevlogen kilometers zwaait Brussels Airlines het Magritte toestel uit. De voorbije vijf jaar kregen 866.331 passagiers de kans om mee te vliegen het bijzondere toestel dat bedekt was met de beroemde wolken en vogels uit drie schilderijen van René Magritte.

Trident, het vliegtuig opgedragen aan de Rode Duivels, blijft een eerbetoon aan de populairste sport in België: voetbal. Het populaire toestel krijgt een gedeeltelijke herschildering aan de buitenkant alsook een update binnenin. Vanaf 25 mei zal het toestel met registratienummer OO-SNA rondvliegen met portretten van zowel de Rode Duivels als de Red Flames aan de binnenkant. Trident blijft deel uitmaken van de Brussels Airlines vloot tot November 2022, wanneer toestel OO-SNA definitief de vloot verlaat.

Amare, het Brussels Airlines toestel opgedragen aan ’s Werelds Beste Muziekfestival, draagt het Tomorrowland-design tot 2023. Het vijfde toestel in de Belgian Icon reeks, Aerosmurf, blijft rondvliegen met de geliefde, kleine blauwe smurfen tot 2024. Het jongste speciale toestel uit de reeks werd opgedragen aan één van de meest getalenteerde artiesten in de zestiende eeuw, Vlaamse Meester Pieter Bruegel de oude. Bruegel zal tot 2024 deel uitmaken van de vloot. Mogelijke aanpassingen of vervangingen voor deze laatste drie beschilderingen zijn nog niet gekend. Wel is zeker dat de maatschappij de Belgian Icon reeks wil voortzetten in de toekomst met minstens 5 toestellen die België in de kijker zetten.