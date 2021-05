Belavia niet meer welkom in de EU

De luchtvaartmaatschappijen van Wit-Rusland, waarvan Belavia de grootste is, zijn niet meer welkom in de Europese Unie. Dat werd gisterenavond beslist op de Europese top in Brussel. Voor Belavia gaat het om 22 bestemmingen in de EU.

Na de gedwongen omleiding van een Ryanair-vlucht tussen Athene en Vilnius naar Minsk, neemt de EU sancties tegen Wit-Rusland. Een van de sancties is Wit-Russische luchtvaartmaatschappijen verbieden om in het luchtruim van landen van de Europese Unie te vliegen.

Daardoor zal Belavia zich genoodzaakt zien om 22 van de meer dan 50 bestemmingen binnen haar netwerk te schrappen. Voor België gaat het om vluchten tussen Minsk en Charleroi. Verder vliegt Belavia naar de belangrijkste Europese hoofdsteden.

Verder wordt er ook ‘gevraagd’ aan de Europese maatschappijen om het Wit-Russische luchtruim voorlopig te mijden.