Brussels Airlines vanaf vandaag opnieuw naar de Verenigde Staten

Vanaf vandaag vliegt Brussels Airlines opnieuw naar de Verenigde Staten. Dat is al van maart 2020 geleden. Verder programmeert de maatschappij vanaf vandaag ook de langeafstandsvluchten opnieuw in de voormiddag, zoals voor de coronacrisis ook het geval was.

Vandaag vertrekt er na een lange pauze van 15 maanden opnieuw een Brussels Airlines-vlucht naar New York JFK. Door de coronacrisis zette de maatschappij haar vluchten richting Noord-Amerika stop. Vandaag staat er voor het eerst opnieuw een JFK-vlucht op de planning, vanaf morgen komt daar ook terug Washington bij. De start van de vluchten naar Montréal werd uitgesteld tot volgende zomer.

Ook vandaag programmeert Brussels Airlines haar langeafstandsvluchten naar Noord-Amerika en Afrika opnieuw in de voormiddag. Daardoor herstelt de maatschappij haar netwerk van voor de crisis. De maatschappij vloog tegenwoordig enkel nog in de namiddag vanuit Brussel naar Afrika omdat er geen vroege ochtendvluchten vanuit Europese steden waren. Dat was het gevolg van het schrappen van alle avondvluchten omdat er te weinig vraag was en om de bemanningen niet in het buitenland te moeten laten slapen.

Door het nieuwe vluchtschema van de langeafstandsvluchten wordt er door Brussels Airlines vanuit Brussel dus opnieuw ’s avonds naar een reeks Europese hoofdsteden gevlogen. Ook dat gebeurde al 15 maanden niet meer.