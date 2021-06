Het doek valt definitief voor Air Antwerp

Na 2 jaar de business-route Antwerp – London City uitgevoerd te hebben, gooit Air Antwerp de handdoek in de ring. Omwille van de pandemie kwam de fokker amper nog aan vliegen toe na maart 2020. Daarmee treed het in de voetsporen van het voormalige VLM Airlines.

Helemaal onverwacht is de stopzetting niet, want op 7 mei zagen we de Fokker 50 van de maatschappij, die in eigendom is van het Zweedse Amapola Flyg, al overgevliegen naar Zweden. Dit bleek achteraf een voorbode te zijn op de stopzetting.

Air Antwerp werd nochtans opgericht door twee gevestigde waarden in de luchtvaart. Dit voor 75% met het Ierse Cityjet, vooral gekend door hun wet-lease, en voor 25% KLM. Op basis hiervan was hun kans op slagen des te groter. Echter kwam Cityjet gedurende de corona pandemie zelf in woelig vaarwater terecht waardoor ze noodgedwongen uit deze participatie moesten stappen. Hierdoor verwierf KLM 100% van de aandelen.

Maar ook KLM kreeg heel wat kopzorgen, waardoor zij intern voor heel wat besparingen kwamen te staan. Hierbij werd ook de toekomst van Air Antwerp in vraag gesteld. Al snel bleek dat de core business van Air Antwerp niet snel winstgevend zou worden.

Er werd de laatste weken nog haastig gezocht naar een overnemer, maar ondanks alle inspanningen is het management er niet in geslaagd om een stopzetting van de activiteiten te voorkomen.