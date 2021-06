Brussels Airlines deze zomer op 70 procent van capaciteit in 2019

Deze zomer zal Brussels Airlines op 70 procent van de capaciteit gaan vliegen ten opzichte van de zomer van 2019. De maatschappij ziet de voorbije weken steeds sterker stijgende boekingcijfers, vooral naar de Zuid-Europese bestemmingen.

De Belgische luchtvaartmaatschappij verwacht deze zomer 70% van de capaciteit die het in 2019 opereerde aan te bieden. Opgesplitst betekent dat 60% voor het korte-en middellangeafstandsnetwerk en 77% voor het langeafstandsnetwerk. Voor de maanden juli en augustus bereidt Brussels Airlines zich voor om meer dan een miljoen passagiers te ontvangen, al blijft dat cijfer moeilijk te voorspellen doordat vele passagiers nog steeds laat reserveren. Tijdens dezelfde maanden vorig jaar mocht het bedrijf ongeveer 390.000 passagiers verwelkomen.

“We zitten vandaag nog steeds in een moeilijke periode en ook de komende maanden zullen een grote uitdaging zijn, maar er is licht aan het eind van de tunnel,” zegt CEO Peter Gerber. “We merken dat de reishonger enorm is en dat vele mensen hun langverwachte reis naar het buitenland niet met nog een jaar willen uitstellen. Al sinds midden april zien we aan de boekingscijfers dat vele passagiers hun reis opnieuw aan ons toevertrouwen. Met 40% meer boekingen dan de voorgaande week zagen we de afgelopen zeven dagen een piek in de boekingen. De positieve trend geeft ons vertrouwen in de toekomst.”

De topbestemmingen deze zomer liggen voornamelijk in het zuiden van Europa, waarnaar Brussels Airlines wegens de grote vraag 150 extra vluchten inlegt. Populaire landen zijn Spanje met onder andere Malaga, Alicante, Barcelona, Valencia, de Balearen en de Canarische eilanden alsook Portugal (Faro, Lissabon en Porto), Griekenland (Athene, Kos, Rhodos, Heraklion, Corfu en Zakynthos) en Italië (Firenze, Napels, Sicilië, Sardinië en nieuwe bestemming Bari). Het rijtje wordt verder aangevuld door Kroatië (Dubrovnik en Split) en Frankrijk (Nice, Marseille, Lyon, Toulouse en nieuwe bestemming Bordeaux).

Ook de splinternieuwe bestemmingen Tangier en Nador, die Brussels Airlines in samenwerking met ML tours aanbiedt, doen het goed. Zo goed zelfs dat het aantal geplande vluchten naar deze bestemmingen intussen verdubbeld is: 4 vluchten per week ten opzichte van 2 vluchten die in april op het schema stonden.